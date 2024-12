Quotidiano.net - La storia di Santo Stefano, primo martire della Chiesa

Roma, 25 dicembre 2024 – Se il 25 dicembre è la giornata simbolo per l’arrivo del Natale, non sono pochi coloro che festeggiano, con partecipazione, anche la giornata successiva., soprattutto per i più credenti, è una data da celebrare poiché rappresenta il, perché si festeggia il 26 dicembre? L’adorazione e il culto periniziarono a diffondersi poco dopo la morte del protoe, con il passare del tempo, aumentarono sempre più a partire dal 415 d.C. quando un sacerdote, dal nome Luciano, trovò il suo corpo, vero o presunto, nella città di Gerusalemme. Per l’esattezza sono due le date legate alla figura diche vengono festeggiate dalla. La prima è quella del 3 agosto, la data che viene indicata e legata alla scoperta del corpo, poi quella del 26 dicembre che conosciamo tutti quanti.