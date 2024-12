Il boss del Liverpool Slot mette in guardia dall’autocompiacimento nonostante la vittoria per 6-3 sugli Spurs

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 10:01:00 Breaking news:Arneha messo ini suoi giocatoridopo che ilha esteso il proprio vantaggio in testa alla Premier League con unaper 6-3 in casa del Tottenham.I Reds hanno messo in campo una delle loro migliori prestazioni offensive della stagione fuori casa nel nord di Londra, con Luis Diaz, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah tutti in porta.Ma dopo essersi portati in vantaggio per 5-1, un calo di intensità ha portato ad una breve speranza di una rimonta degliche hanno riportato la partita al 5-3, prima che il secondo di Diaz suggellasse la.Laha visto i Reds capitalizzare i punti persi del Chelsea pareggiando 0-0 con l’Everton, mainsiste che la sua squadra debba tenere il piede sull’acceleratore se vuole mantenere la carica del titolo.