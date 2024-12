Iltempo.it - È ancora mistero sul concerto di Capodanno a Roma. Ma una band spiazza il Comune

«Per noi sarà ilpiù bello dell'anno»: lo assicurano Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, voce e batteria e basso della Pfm, confermando che saranno nel cartellone deldi. Canteranno alcuni pezzi di Fabrizio De Andrè che, secondo i due componenti della, «è stato il primo trapper della storia». Un trapper come Tony Effe, il grande escluso dall'evento diCapitale per via dei suoi testi ritenuti sessisti e violenti. Sulla nuova pianificazione delper salutare il 2025 nella Città Eterna non c'è statol'annuncio ufficiale. L'evento, dopo le rinunce di Mahmood e Mara Sattei per solidarietà con Tony Effe, dovrebbe traslocare dalla spianata del Circo Massimo alla cornice più raccolta di Piazza del Popolo. Al rock progressivo italiano della Pfm, si affiancheranno il folk-rockno dell'Orchestraccia e soprattutto l'immortale disco anni '70 e '80 degli Earth Wind and Fire, quella di ‘Boogle Wonderland', ‘September' e ‘Let's Groove'.