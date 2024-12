Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024 – Breakout Star of the Year

Martedì 24 dicembre, è la vigilia di Natale ma la redazione dinon si ferma mai. Nuovo giorno e nuovo Award: quello per laof the. Vincerà un Rookie? Vincerà un esperto lottatore tornato a far parlare di se? O un giovane in rampa di lancio che in questo 2023 ha trovato la sua vera dimensione? Scopriamolo insieme. Buona lettura a tutti.iiAWARD –OF THEiGIOVANNI 3p – Jacob fatu2p – Tiffany Stratton1p – Mariah MayLUCA GRANDI3p – Solo Sikoa2p – Tiffany Stratton1p – Konosuke TakeshitaDANILO3p – Jacob Fatu2p – Tiffany Stratton1p – Queen AminataSIMONE SPADA3p – NA2p – NA1p – NA SERGIO3p – Jacob Fatu2p – Bron Breakker1p – Joe HendryGIUSEPPE3p – Mariah May2p – Jacob Fatu1p – Kyle FletcherANGELO3p – Liv Morgan2p – Jey Uso1p – Nia JaxCLAUDIO3p – Solo Sikoa2p – Tiffany Stratton1p – Jacob FatuDORIAN3p – Solo Sikoa2p – Jacob Fatu1p – Tiffany StrattonENRICO3p – Kyle Fletcher2p – Tony D1p – GiuliaVINCENZO3p – Oba Femi2p – Kyle Fletcher1p – Tiffany StrattonVALENTINA3p – Trick Williams2p – Tiffany Stratton1p – Solo SikoaANTONIO LUCA 3p – Bron Breakker2p – Trick Williams1p – Jade CargillALDO3p – Joe Hendry2p – Giulia1p – Wyatt SicksALESSIO3p – Oba Femi2p – Mariah May1p – Kyle FletcherALVIN3p – Je’Von Evans2p – NA1p – NA GIROLAMO3p – Solo Sikoa2p – Bronson Reed1p – Oba FemiKNEES2FACES3p – Jacob Fatu2p – Oba Femi1p – Bron Breakker iiOF THEiiNon solo Roman “Reigns”, ma anche la sua famiglia lo fa nell’Award che rappresenta la scossa dell’anno.