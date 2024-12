Ilfattoquotidiano.it - Terrore sul volo diretto a Roma per una crepa sul vetro della cabina di pilotaggio. E l’aereo torna indietro

e disavventura per i passeggeri delFinnair Helsinki-che circa a metà del tragitto ilè stato costretto a rientrare nella capitale finlandese a causa di una vistosasuldi.Come avviene in questi casi il personale di bordo e il capitano hanno informato in tempo reale su quale fosse il problema tecnico e del perché si fosse reso necessario il rientro alla base. Una misura decisa in conformità con i rigidi protocolli di sicurezza ed anche per evitare qualsiasi complicazione ina causache si sarebbe potuta spaccare e creare un disagio all’internodi.A bordo, tra gli altri, buona parte dei giornalisti italiani di rientro dalla Lapponia, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Nord-Sud ospitato da Petteri Orpo a Saariselkä, oltre il circolo polare artico nella Lapponia finlandese.