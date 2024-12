Lanazione.it - Sindaco e assessore, il gran divorzio a Ponsacco. “Fughe in avanti e pesanti illazioni sulla vita privata”

(Pisa), 24 dicembre 2024 – “Ferretti ha tenuto comportamenti reiterati e non consoni al ruolo ricoperto, con critiche personali molto gravi anche in pubblico alla mia sfera”. E’ questa la motivazione per la quale ildiGabriele Gasperini ha revocato – ormai una settimana fa – le deleghe all’al sociale e all’associazionismo Samuele Ferretti. I due, lo ricordiamo, per anni sono stati i volti del comitato “pacificata” per poi dividersi poco prima delle elezioni e tornare di nuovo insieme al ballottaggio. Ieri sera, nel corso del consiglio comunale, Gasperini ha ricostruito la vicenda. Il problema sarebbe da ricercarsi in alcuni diverbi privati tra il primo cittadino e l’esponente di Ci, colpevole - secondo il- di aver criticato ladi Gasperini in pubblico e aver quindi minato il rapporto di fiducia tra i due.