Nata a Roma il 24 dicembre del 1932 l' artista si è sempre ispirata alla sua infanzia felice

Se sei una Capricorno figlia di grandi talenti non puoi che crescere in fretta. E Giosetta Fioroni già a sei anni «è abituata a considerarsi un’opera d’arte» scrive Melania Mazzucco nel suo libro Self Portrait, mentre il padre Mario,genialità acquariana, la fece posare per una scultura. Oroscopo e viaggi: le destinazioni ideali segno per segno X Leggi anche › Il Temale di Margherita Mazzucco, Bilancia risoluta e trasparente E lei bimba osserva in silenzio, con la capacità adulta del suo segno di trattenere ogni immagine, e la profondità di una Luna in Scorpione che si vuole fondere a quell’magica che, grazie a Venere e Mercurio in Sagittario, riesce a trasformare in talento pittorico.