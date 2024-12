Gamberorosso.it - Nascosto in un vecchio quartiere di Perugia c'è uno dei wine bar più accoglienti d'Italia

Una delle enoteche più calde ed'l'hanno aperta una donna fortissima che ha mollato il suolavoro per seguire quello che più le piaceva, il vino, e un padovano grande e grosso, simpatico e acuto, che ama il vino come la prima. Sara Boriosi e Giovanni Corazzol sono l'anima di quello che a Venezia chiameremmo bacaro, ovvero un'osteria veneziana popolare dove si trova una bella scelta di vini al calice (ómbre o bianchéti) e i spuntini tipici (cichéti), o cibi in piccole porzioni. Ma non siamo in Veneto. Venti Vino infatti anima la via principale del Borgo XX Giugno di, unche gli anziani amano chiamare "Borgo bello", perché tale è, tagliato a metà dalla sontuosa Porta San Pietro, opera di Agostino di Duccio, e delimitato dall'elegante Basilica di San Pietro.