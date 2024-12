Oasport.it - La Serie A di calcio riparte dopo Santo Stefano: non c’è la sosta invernale. Orari prossimo turno, tv, streaming

Le festività natalizie di questa fine di 2024 non bloccano l’intenso programma di unaA che,Natale e, ripartirà di fatto con il suo menù.La 18esima giornata, penultima del girone d’andata, è già in vista. Dieci come di consueto le partite: 4 sabato 28 dicembre, 4 domenica 29 dicembre, e 2 infine lunedì 30 dicembre, tutte piazzate nei vari slot utilizzati di consueto, compresi quello delle 12.30 di domenica e delle 18.30 e 20.45 di lunedì.Ad aprire saranno in contemporanea Empoli-Genoa e Parma Monza, sabato 28 dicembre alle 15.00, mentre a chiudere l’abbuffata ci penserà Bologna-Hellas Verona, lunedì 30 dicembre alle 20.45, nel mezzo gli scoppiettanti Lazio-Atalanta (sabato 28 dicembre h 20.45), Juventus-Fiorentina (domenica 29 dicembre h 18.00) e Milan-Roma (domenica 29 dicembre h 20.