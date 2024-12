Liberoquotidiano.it - Giubileo: autorità e istituzioni a San Pietro, 'zona rossa' per garantire sicurezza

Roma, 24 dic (Adnkronos) - Tutto pronto per l'apertura questa sera della porta santa nella basilica di sane, quindi, per l'avvio ufficiale del. Tra l'altro, in chiesa saranno presenti lecivili, nazionali e cittadine oltre ovviamente alleecclesiastiche. Mentre oltre 25mila fedeli, giunti da tutto il mondo, parteciperanno al rito e alla celebrazione eucaristica dai maxischermi in piazza san. La premier Giorgia Meloni è attesa a san, mentre certamente alla sarà presente il presidente della Camera Lorenzo Fontana: "Il Natale, quest'anno, introduce all'anno santo che ci porta a una riflessione sulla speranza, il messaggio dell'anno giubilare. La prima speranza è che il 2025 possa essere l'anno della pace, l'anno del cessate il fuoco, della parola fine sulle violenze contro gli innocenti", ha detto Fontana annunciando la sua presenza.