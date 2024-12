Sport.quotidiano.net - Ascoli, una foto natalizia per i tifosi: "Rimpianti ma siamo sulla giusta strada"

Con il serviziografico realizzato dall’Officina dell’immagine Celluloide di Attilio Luzi, i calciatori hanno inviato i loro auguri di Buon Natale a tutti idel Picchio. Una novitá quella degli atleti in posasu poltrone e divani, come le famiglie nobili di una volta. Non c’è stata infatti quest’anno la tradizionale canzone di Natale che ha accompagnato le festività negli anni precedenti. La squadra adesso godrà di qualche giorno di vacanza per poi ritrovarsi sabato 28 per riprendere la preparazione in vista della sfida della Befana a Piancastagnaio contro la Pianese. A fare gli auguri sui social hanno pensato il capitano Riccardo Gagliolo e il vice Ivan Varone. "Arriviamo alla sostacon qualche rimpianto, ma consapevoli di aver intrapreso la. Buone feste a tutti".