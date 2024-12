Ilfoglio.it - Vincenzo Carbone è il nuovo direttore dell'Agenzia delle entrate

Via libera alla nomina di, dopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini. È quanto emerge dall'ultimo consiglio dei ministri presso Palazzo Chigi appena concluso, durato circa circa due ore. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno uno schema di decreto-legge con misure urgenti in materia di cultura e l'esame di altri schemi di decreto legge: uno con “misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; l'altro con “disposizioni urgenti per la proroga'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favoree autorità governative'Ucraina”.ricopre attualmente vicevicario e capoa divisione Contribuenti, in cui vanta un'esperienza ormai trentennale tra incarichi operativi (comeprovinciale di Roma) a ruoli in direzione regionale e centrale.