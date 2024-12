Ilrestodelcarlino.it - Una fiaccolata per ricordare la giovane mamma

Unaper dire no alla violenza di genere e perEmanuela Massicci, brutalmente uccisa a Ripaberarda. È quanto si svolgerà oggi a San Benedetto. L’iniziativa, nata spontaneamente tra i cittadini, vuole lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione e solidarietà. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 in Piazza Matteotti, da dove partirà il corteo che raggiungerà Piazza Giorgini. Qui, si terranno riflessione e interventi per promuovere una cultura del rispetto e della parità. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a portare una candela o una luce, simbolo di speranza contro ogni forma di violenza. La famiglia Massicci, tramite l’avvocato Nazario Agostini, "si dissocia da iniziative; intende stare raccolta nel suo dolore e trattare la tragica vicenda esclusivamente in sede giudiziaria".