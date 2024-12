Inter-news.it - UFFICIALE – Nesta esonerato: il Monza vuole chiudere per Bocchetti

Alessandroè statodaldopo la sconfitta per 1-2 contro la Juventus nell’ultima gara di Serie A. Al suo posto, i brianzoli puntano a ingaggiare Salvatore– Alessandronon è più l’allenatore del. Ciò è quanto comunicato direttamente dalla società brianzola sul proprio sito, con un comunicato nel quale i lombardi hanno espresso il meglio per il futuro del tecnico romano: «ACcomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore della Prima Squadra.Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro».sostituito da? Ilha un’idea chiaraLO SCENARIO – Al posto dipotrebbe essere ingaggiato Salvatore, che è ancora sotto contratto con il Verona.