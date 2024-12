Iodonna.it - Tra slitte elettriche e battute sui treni, Luciana Littizzetto ha divertito, ma acceso anche qualche polemica sui social

Leggi su Iodonna.it

Ogni anno, il Natale porta con sé tradizioni irrinunciabili, e tra queste spicca la letterina a Babbo Natale dia Che tempo che fa. Con un mix di ironia tagliente e riferimenti all’attualità, la comica sa come intrattenere e, spesso, far discutere. Quest’anno, la sua satira pungente ha colpito nel segno, scatenando il consueto coro di risate e, immancabilmente,bufera sui. Ma cosa ha detto davveronella sua ultima missiva? Tutti i film di Natale 2024 da non perdere guarda le foto La letterina dia Babbo Natale, trae concertoni«Caro Babbo Natale, tu che torni puntuale come l’Irpef.