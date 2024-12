Ilgiorno.it - Ottavia Piana insultata da ex assessore leghista di Bolzano: “Sarò contento quando ti prenderanno a calci”

Fonteno (Bergamo), 23 dicembre 2024 – “Una ragazzetta sciagurata” che troverà una fila di italiani “pronti a prenderla ala troveranno per la terza volta a calarsi nell’Abisso del Bueno Fonteno. Le parole, pesantissime e senza filtri, rivolte alla speleologa 32enne bresciana non arrivano da uno dei soliti hater che a volte si nascondono dietro una tastiera, ma da una figura di primo piano quanto meno a livello altoatesino che è l’exprovincialeMassimo Bessone, già vicepresidente del Consiglio provinciale di. Lo sfogo su Facebook Il politico sudtirolese si è, per così dire, sfogato su Facebook – dove critiche e parole poche cortesi nei confronti della speleologa non erano mancati – scrivendo in un post pubblicato il 19 dicembre che “l’Italia esulta, giustamente, di gioia per il salvataggio della speleologa #, salvata per la seconda volta in poco più di un anno in gravi condizioni da una grotta proibitiva”.