Nuova Orchestra Scarlatti | Concerto di Capodanno al Politeama di Napoli

: 29°dial: “, Vienna e.”, confronto avvincente tra due capitali musicaliMercoledì 1 gennaio 2025 ore 19.30, nella bella cornice ricca di storia e di spettacolo deldi(Via Monte di Dio 80), torna l’atteso appuntamento con ildidella, quest’anno alla sua ventinovesima edizione.Il 29°didella, evento sempre molto atteso da cittadini e visitatori, anche quest’anno rinnova una formula di successo con il programma “, Vienna e.”, avvincente confronto tra due grandi capitali musicali: sinfonie, valzer, polke e tarantelle, da Rossini a Strauss, da una celebre canzone napoletana nella reinvenzione sinfonica di Rimskij-Korsakov a una movimentata versione della celebre Csárdás di Monti, si contenderanno la scena in un crescendo di ritmi e di colori; e tanto altro ancora con un pizzico di swing, brillanti e piacevoli sorprese per chi suona e per chi ascolta.