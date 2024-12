Meteo e maltempo a Natale | Italia divisa tra sole e nevicate a bassa quota Attesa per l’Adriatic Snow Effect

Leggi su Open.online

Un’tra, forti raffiche di vento,e pioggia. Ala Penisola affronterà uninstabile con il Centro-Sud tempestato dai nubifragi e dalle imbiancate fino ae il Nord invece con condizioni in miglioramento. Una breve pausa si registrerà a Santo Stefano, ma le perturbazioni accompagneranno le feste deglini fino alla fine dell’anno. Nelle Marche si sono registrati 75 interventi dei vigili del fuoco per segnalazioni legate al.Piogge, neve e vento Sarà il Triveneto ad assaporare una tregua nelle prossime ore. Mentre il miglioramento si registrerà poco più avanti per le altre regioni del Nord dove le piogge andranno via via ad assorbirsi nel resto della giornata. Il fronte temporalesco non lascerà invece il Centro-Sud dove sono in corso violenti nubifragi e forti raffiche di vento dalo fino alle I