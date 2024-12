Anteprima24.it - Lotto, vinti in Campania oltre 122 mila euro

Tempo di lettura: < 1 minutoLaesulta grazie al: nelle ultime due estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 dicembre 2024 sono staticomplessivamente122: colpo da 47.500a Nola, provincia di Napoli, vincita più alta del concorso di venerdì 20 dicembre, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, a cui si aggiungono altri 23.750centrati nella stessa località. Seguono 25ad Arzano, ancora in provincia partenopea, con un ambo su Roma, a cui si aggiungono17centrati a Giugliano in(NA) e 9a Salerno. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 5,6 milioni di, per un totale di 1,2 miliardi dida inizio 2024.