Quifinanza.it - La pensione anticipata prevista in Manovra si applicherà solo a 100 persone nel 2025

Leggi su Quifinanza.it

Falsa partenza per laa 64 anni, con il cumulo della previdenza complementare,dalla: nella misura sia 100. La puntualizzazione arriva dalla relazione della Ragioneria generale dello Stato che accompagna il testo.I tecnici della Ragioneria fanno previsioni poco incoraggianti: al termine del decennio considerato dalla relazione, dai 100 pensionati iniziali si passerà a circa 600. E l’anticipo pensionistico accorcerà la permanenza al lavoro di appena un anno.“Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame – scrivono i tecnici – viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell’ordine di un centinaio circa all’inizio del periodo per crescere gradualmente a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno“.