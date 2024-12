Sport.quotidiano.net - La difesa e le triple di Mian, così la Fortitudo fa festa

Bologna, 22 dicembre 2024 – Certo, si può credere o meno all’esistenza di Babbo Natale, ma su una cosa è difficile aver dubbi: la cura di coach Caja e il percorso, dichiarato e non, tracciato da lui e dal club. Elapiega Brindisi 77-65 (seconda vittoria consecutiva dopo quella contro Forlì) regalandosi un Natale più sereno delle premesse di inizio stagione e prepara il terreno nel migliore dei modi in vista dell’ultimo tango del 2024. Domenica 29 si chiude il calendario col derbyssimo sulle doghe della Vitfrigo Arena di Pesaro, con palla a due alle 15,45 per via della doppia esposizione in chiaro sul canale 58 RaiSportHD e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La cronaca Nella serata del ritorno di Ogden sotto la volta del PalaDozza, il prepartita è tutto per l’americano ex biancoblù, abbracciato dal calore del ‘Madison’ e subito collocato in quintetto da coach Bucchi.