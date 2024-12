Iltempo.it - Inaugurata la nuova piazza Pia. Meloni: "Un piccolo miracolo civile"

Il tunnel sotterraneo per le auto. Ma soprattutto lapedonale, con le due fontane rotonde, le gradinate verso il parapetto del lungotevere e il boschetto di lecci. Roma ha da oggi unain pieno centro, lì dove fino qualche mese fa passavano oltre 3000 auto l'ora. LaPia,dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dalla presidente del Consiglio, Giorgia, si presenta come un ampio spazio pedonale lastricato in sampietrini, tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. Sul lato sinistro, guardando San Pietro, è stata realizzata una gradinata che permette alle persone di affacciarsi sul fiume, tra tre filari di lecci. Le due fontane, parallele all'ampiezza di via della Conciliazione, sono state realizzate in travertino. Presenti anche le nuove fioriere su via della Conciliazione.