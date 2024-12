Ilgiorno.it - In pista a Bormio. Tina e Milo mascotte ufficiali

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio)Le Olimpiadi Invernali 2026 sono sempre più vicine alla Lombardia e alla Valtellina. Oggi sportivi e turisti potranno incontrarne lesulle piste di. La giornata dedicata ai due Ermellini olimpici comincerà alle 12 quando, rigorosamente con gli sci ai piedi, attenderanno gli ospiti a2000. Alle 16 i due personaggi scenderanno poi in paese per la Christmas Dance in piazza Kuerc, dedicata ai più piccoli, con la partecipazione anche di Babbo Natale. Merenda alle 17.30 e grande festa in piazza Fontana, cui parteciperanno tanti atleti valtellinese. "In questa occasione – spiegano gli organizzatori – verrà presentato il Team di atleti della località. Sarà un momento speciale per scambiarsi gli auguri di Natale, con una merenda e un aperitivo in compagnia dei ragazzi sportivi dell’Alta Valtellina".