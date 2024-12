Il nome della rosa la spiegazione del finale | chi è l’assassino?

Leggi su Cinefilos.it

Il, ladel: chi è?Già autore di numerosi saggi, Umberto Eco decise di scrivere il suo primo romanzo, cimentandosi nel genere del giallo storico e in particolare del giallo deduttivo. Venne così pubblicato, nel 1980, Il, divenuto nel tempo un vero e proprio caso editoriale, questo può essere considerato un incrocio di generi, tra lo storico, il narrativo e il filosofico. Il successo fu tale che nel 1986 il regista francese Jean-Jacques Annaud (autore anche di L’ultimo lupo e Il nemico alle porte) decise di trarne un film con protagonista Sean Connery.Tra il film e il romanzo vi sono in realtà moltissime differenze, tanto che del primo si parla unicamente di “liberamente tratto da”. La differenza principale rispetto all’originale sta nella rimozione delle discussioni teoriche, troppo complesse per poter essere riportate al cinema, ma la cosa non infastidì Eco che anzi decise di lasciare il suolegato al film.