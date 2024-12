361magazine.com - Grande Fratello, puntatone natalizio ricco di colpi di scena: una novità potrebbe spezzare per sempre il rapporto di due inquilini

La rottura tra Shaila e Lorenzo, un ingresso inaspettato e tantidi. La puntata natalizia delè pronta ad augurare al pubblico Buone Feste, ma anche a far tremare i fan. Le anticipazioni Lunedì 23 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Questa sera, in pieno spirito festivo, tante soprese per glidel loft di: Amanda e Ilaria riceveranno la visita dei figli più piccoli Gaetano e Riccardo.La mamma di Shaila è pronta a varcare nuovamente la Porta Rossa e, con l’obiettivo di pacificare gli animi dopo la sua ultima visita, preparerà una pastiera per tutti.