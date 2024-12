Ilfattoquotidiano.it - Dove andare in vacanza con i bambini? Dall’albergo come la casa di Babbo Natale al resort con mini pista da sci, la guida ai family hotel per l’inverno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti insieme appassionatamente nelle feste natalizie, per costruire bei ricordi e rafforzare il legame familiare. Ma se non si trova l’giusto, su misura per le esigenze di grandi e piccini, lapuò diventare pesante, e addio bei ricordi! Villaggi di, presepi, slitte, elfi e renne: per i, nel periodo natalizio èvivere in una fiaba. E per i genitori? È una grande soddisfazione condividere i piaceri con i figli e vederli crescere felici, ma quando i momenti per sé scarseggiano e dabisogna portarsi tutto un armamentario. beh, allora il piacere si riduce. Ma per fortuna ci sono i!Tutto per la famigliaLettini, culle, seggioloni e scaldabiberon sono tra i servizi offerti, a volte anche pannolini, vaschette per il bagno e zone per preparare la pappa.