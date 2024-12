Liberoquotidiano.it - Salvini assolto? Saviano rompe il silenzio, anzi no: cosa spunta a pagina 32 del "Corriere" | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Matteo, come è noto è stato. In tanti a sinistra rosicano per il verdetto nel processo Open Arms. Una delle voci più critiche che aveva profetizzato il carcere per Matteo(qui il video diventato virale in queste ore) è certamente Roberto. Dal momento in cui è stato letto il dispositivo di primo grado da parte dei giudici, lo scrittore non ha detto nulla. Oggiile lo fa sulle pagine del. Per parlare di Open Arms e di? No, per spiegarci come è nato il presepe napoletano. Ecco qui di seguito il racconto dello scrittore che sibene dall'affrontare il tema caldo dell'assoluzione di. Ecco qui di seguito il "racconto" di: "Il presepe napoletano è un sogno. Non sembri, questa mia, un'iperbole o l'esagerazione di un appassionato; il presepe napoletano è davvero generato da un sogno e qui vi racconto la sua storia.