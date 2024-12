Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2024-2025: Rovigo-Viadana 23-26. I mantovani salgono in testa alla classifica

Leggi su Oasport.it

Al termine del posticipo dell’ottava giornata della regular season delladimaschile cambia la capolista: ilcade in casa contro ilper 23-26 e lascia la vetta della graduatoria proprio ai, che si issano a quota 34 contro i 33 dei padroni di casa.Allo stadio “Mario Battaglini” dii leoni passano di misura, marcando quattro mete, tre delle quali trasformate, ed incamerando così anche il punto di bonus offensivo, mentre i padroni di casa conquistano il bonus difensivo, mettendo a segno, però, soltanto due mete (entrambe trasformate, oltre a tre piazzati).Gli ospiti hanno il merito di espugnare il campo delnonostante abbiano giocato per circa mezz’ora in inferiorità numerica, a seguito di tre cartellini gialli rimediati nel corso del match da Baronio, Boschetti e Bronzini.