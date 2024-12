Lettera43.it - Roma, salta il concerto di Capodanno al Circo Massimo: Pfm e Earth Wind & Fire in Piazza del Popolo

Dopo il no a Tony Effe e la conseguente rinuncia da parte di Mahmood e Mara Sattei in segno di solidarietà al collega, aè praticamente scontato l’annullamento deldial. Come riportano le paginene di Corriere della Sera e Repubblica, il Campidoglio è al lavoro per una soluzione alternativa nella più raccoltadel: il veglione ‘ufficiale’ diCapitale potrebbe vedere la partecipazione della Pfm, deglie dell’Orchestraccia, per un mix di rock progressivo, disco e folk che fino a pochi giorni fa non era in programma.La Pfm in(Getty Images).Tony Effe si esibirà al Palaeur, già sold outTony Effe, allontanato daldelper via dei suoi testi ritenuti sessisti e violenti, il 31 dicembre si esibirà al Palaeur, già esaurito.