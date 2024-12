Liberoquotidiano.it - Panettone, a Torino un caso clamoroso: ecco cosa state vedendo | Guarda

Ilpiù caro al mondo? Costa ben 700mila euro. A realizzarlo è il pasticcere Dario Hartvig, di Carmagnola, in provincia di. L'uomo ha raccontato di aver in passato realizzato unimpreziosito da veri diamanti per un cliente russo, del valore di 300mila euro, e di averne creato un altro per un cliente indiano, accompagnato da un braccialetto e una tiara di diamanti, dal valore di 700mila euro. L'uomo, raggiunto da Repubblica, crea e vende panettoni ricoperti di lamine d'oro e decorati con cristalli Swarovski. Proprio per il lusso che offrono, tali dolci natalizi sono custoditi in teche di plexiglass e venduti a 900 euro l'uno. Più nel dettaglio, ilfirmato Hartvig viene realizzato all'interno della pasticceria del Borgo a Carmagnola. Si tratta di unfatto con 5 kg di impasto allo zafferano e con l'aggiunta del cioccolato fondente.