Pianetamilan.it - Milan, Trevisani: “Tomori prima titolare e poi no. Qual è il motivo?”

A Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio, il telecronista Riccardoha parlato del difensore centrale delFikayo. L'inglese classe 1997 non sta trovando spazio con Fonseca. Ecco le parole di: "Fikayoha passato la palla ad Abraham per sbagliare il rigore a Firenze e poi è finito in panchina. Questa è la motivazione? O ilè che, su 10 partite, è meglio 10 volte Thiaw e zero? Io non vedo differenza tra i due. Credo che il, per come gioca, potrebbe tranquillamente non rinunciare a". LEGGI ANCHE: Calciomercato- Dalla Colombia: "Ecco dove ha scelto di giocare Luis Diaz"