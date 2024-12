Dilei.it - Kate Middleton, le cortesie per lo staff a Natale e la differenza con i Sussex

Leggi su Dilei.it

Ilè alle porte e Re Carlo d’Inghilterra si prepara a celebrare il giorno più bello dell’anno circondato dall’affetto di diversi esponenti della Famiglia Reale Inglese. Tra di loro anche l’amato figlio William d’Inghilterra e la moglie, insieme ai tre nipotini George, Charlotte e Louis.I Principi del Galles hanno, di recente, pubblicato la loro tradizionale cartolina di auguri natalizi, seguendo le orme dei sovrani e dei cognati, che hanno lanciato i loro auspici per il nuovo anno direttamente dalla loro dimora a Montecito. Ma William d’Inghilterra esarebbero pronti a celebrare ilanche con tutti i membri del loroa cui indirizzerebberoe regali in ogni occasione importante. Diverso sarebbe stato, invece, il rapporto dei Duchi dicon i loro collaboratori, quando anche loro si trovavano in Inghilterra.