Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale raccolgono giocattoli per i bambini in difficoltà

Bergamo. Nel cuore di Bergamo il circolo cittadino diha organizzato sabato 21 dicembre un gazebo natalizio per condividere gli auguri con iscritti e cittadini. L’evento, animato anche dai giovani militanti di, ha rappresentato un momento di festa e solidarietà, raccogliendoda donare aiingrazie al Banco di Solidarietà di Bergamo.La partecipazione della consigliera comunale Cristina Laganà e del coordinatore cittadino di FdI e presidente provinciale di Gn Arrigo Tremaglia ha sottolineato l’impegno del partito nel sostenere iniziative concrete per il territorio.“Il Natale è un’occasione per ricordare il valore della comunità e della solidarietà – dichiara Tremaglia – e grazie all’impegno dei nostri giovani e al contributo dei cittadini bergamaschi, riusciremo a portare un sorriso aiche vivono situazioni di”.