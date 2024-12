Ilrestodelcarlino.it - Fosso chiamato ad una trasferta incandescente

Ilmbrone oggi per la diciassettesima giornata e ultima giornata del girone d’andata affronta inla Città di Isernia S.Leucio, quotata compagine che in classifica generale occupa l’undicesima posizione ed è fuori dalla zona playout di una lunghezza. Dopo aver perso sette giorni fa di misura (1-0) sul campo dell’Avezzano nei giorni scorsi ha rinforzato il reparto difensivo con Nicolàs Romat, difensore centrale –terzino destro proveniente dal professionismo. Nella sua carriera vanta campionati di serie A in Argentina, in Bolivia e nella sua precedente esperienza europea, un anno di serie A in Olanda. "Una gara molto insidiosa su un campo ostico - sottolinea mister Michele Fucili - dovremo fornire una prestazione intensa determinata e organizzata per riportare a casa un risultato utile.