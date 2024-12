.com - Basket B nazionale / Alla Ristopro non basta la tenacia: vince Montecatini 63-65

Si interrompe a cinque la striscia di vittorie casalinghe consecutive della squadra di Niccolai. Nel finale punto a punto, la Gema è più lucida e Raucci sbaglia sulla sirena il tiro del supplementareCERRETO D’ESI, 22 dicembre 2024 – Laperde il testa a testa con la Gemae interrompe la strisciante al PalaChemiba.La squadra di Niccolai si conferma coraggiosa e tenace, ma stavolta queste qualità nonno per spuntarla sulla formazione termale dell’ex Alberto Bedin, applaudito dai tifosi fabrianesi prima della pa due.Contro la seconda in classifica, Fabriano se la gioca finosirena conclusiva, quando Raucci manda sul ferro il tiro che sarebbe valso il supplementare, e può rimpiangere il dato negativo dei 20 rimbalzi offensivi concessiGema, che hanno penalizzato il grande sforzo profuso in difesa dai biancoblù.