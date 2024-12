Agi.it - Antivigilia con il maltempo, allerta gialla in otto regioni

AGI - Il lunedì dell'di Natale sarà caratterizzato da una perturbazione supportata da aria fredda che si sposterà rapidamente verso il Centro-Sud Italia, apportando un sensibile peggioramento del tempo che ha indla Protezione Civile a diramare un'per: Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge e temporali associati a raffiche di vento interesseranno gran parte dellemeridionali con nevicate anche a quote di alta collina sull'Appennino centro-meridionale. Questo il dettaglio: Ordinaria criticità per rischio idraulico/: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica Ordinaria criticità per rischio temporali/: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Litoranea Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/: Abruzzo: Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia: Gargano e Tremiti Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico