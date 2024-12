Accostato al Napoli il tecnico spiazza tutti | messo fuori rosa

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio – ultimissime: il calciatoreagli azzurri in queste settimane finisce in un vero e proprio giallo: il suoha confermato la volontà di non puntare su di lui.Il calciomercato, si sa, si nutre spesso di speculazioni e suggestioni che, talvolta, diventano anche realtà. Tra queste, può finirci magari anche Marcus Rashford, calciatore che sembra in rotta di collisione con il Manchester United. A confermarlo è stato lo stesso Ruben Amorim, che ha praticamentetodal momento in cui ha dovuto spiegare l’esclusione dai convocati per la sfida casalinga di quest’oggi contro il Bournemouth (conclusasi con il clamoroso risultato di 3 a 0 in favore degli ospiti).Un momento certamente poco positivo per i Red Devils, chiamati a una ricostruzione profonda sotto la guida di Amorim.