Liberoquotidiano.it - Trump avverte l'Ue: "Dazi se non comprate gas e petrolio americani"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non va per il sottile Donald, che a un mese dall'insediamento alla Casa Bianca incendia l'asse Stati Uniti-Europa sul fronte commerciale. Il presidente eletto minaccia l'Unione europea di applicare"senza fine" se non acquisteràe gas su larga scala dagli Stati Uniti. "Ho detto all'Unione europea che deve controbilanciare l'enorme deficit commerciale con gli Stati Uniti con acquisti su larga scala del nostroe gas. Altrimenti, sarannosenza fine", l'avvertimento del tycoon con un post su Truth Social. La Commissione Europea, già al lavoro con la nuova Amministrazione americana, non esclude di comprare più greggio dagli Stati Uniti, che sono già il principale fornitore di GNL edell'Unione europea.