Secoloditalia.it - Trapizzino – Milano

Leggi su Secoloditalia.it

Corso Lodi, 1 – 20135Tel. 02/49716304Sito Internet: www..itTipologia: street food romanescoPrezzi: trapizzini 5€, fritti 2€Chiusura: maiOFFERTAIl famosoinventato da Stefano Callegari ha ormai varcato i confini nazionali arrivando persino a N.Y., ma tutto è partito dalla Capitale dove sono diversi i punti vendita per poi espandersi anche qui ache vanta ben tre locali. Noi abbiamo visitato quello di Corso Lodi, ultima sede aperta. La proposta è uguale per tutti, ovvero la “tasca” triangolare di pizza farcita con diverse ricette tipiche della cucina romanesca. A supportare ilci sono dei fritti sfiziosi come il supplì classico o la gustosa crocchetta di baccalà e patate che abbiamo assaggiato durante la nostra prova. Tra i trapizzini, invece, abbiamo provato quello con la parmigiana di melanzane (in realtà delle gustose melanzane tagliate a tocchetti fritte e poi condite con pomodoro, sulle quali viene messa una salsa al basilico e formaggio a scaglie) e quello con doppia panna e alici (equilibrato tra la nota sapida del pesce e quella dolce del latticino), entrambi golosi e abbondanti, da mangiare con soddisfazione fino all’ultimo morso.