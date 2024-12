Oasport.it - Sci alpino, Casse sogna il bis in discesa sulla Saslong. Paris ci riprova dopo l’anno scorso, Odermatt cerca la prima vittoria

Leggi su Oasport.it

A caccia di un sogno.il meraviglioso superG di ieri, è arrivata l’attesa giornata delladella Val Gardena e laattende con impazienza Mattiae Dominik. L’Italia dello sci è pronta ad emozionarsi ancora con i suoi due uomini-jet, entrambi a caccia di un bis che sarebbe semplicemente memorabile.ladella carriera in Coppa del Mondo,vuole ripetersi subito ed il piemontese ha dimostrato in tutta la settimana il suo feeling speciale con la. Da capire sicuramente se il nativo di Moncalieri sarà riuscito a mettere da parte tutte le emozioni di una giornata indimenticabile come quella di ieri. Un superG fenomenale, ma le prove dei giorni precedenti fanno davvero ben sperare, visto che l’azzurro è stato una volta primo ed un’altra secondo, rialzandosi anche nella parte finale.