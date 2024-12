Fanpage.it - Open Arms, dopo l’assoluzione Salvini torna a pensare al Viminale: “Fare ministro dell’Interno è stupendo”

Ora che Matteoè stato assolto in primo grado, un ostacolo 'politico' per il suo ritorno al ministero dell'Interno è venuto meno. Il leader della Lega ha detto che la carica "per ora" non gli interessa, ma non ha escluso di ricoprirla in futuro. Poi èto ad attaccare i magistrati, spingendo per la riforma della giustizia, e le Ong, finanziate da "Soros" per "la distruzione della nostra identità".