Liberoquotidiano.it - Nel 2024 da Barilla oltre 1.400 tonnellate di prodotto a Banco alimentare. Il gruppo si conferma tra i primi contributori per volumi donati in Italia

Con 1.400didonate,sianche neltra i principali sostenitori diin. Un contributo che non solo aiuta chi è in difficoltà, ma porta con sé un messaggio di grande valore: il dono è un gesto di condivisione che unisce le persone e alimenta il senso di comunità. Il fenomeno della Povertàinè una realtà drammatica e in continua evoluzione, che colpisce sempre più persone e famiglie in difficoltà. Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT () offrono una fotografia preoccupante di questa situazione:2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta, coinvolgendo più di 5,7 milioni di persone. Per chiunque debba fare i conti con risorse economiche insufficienti per garantire un livello minimo di sussistenza, accedere a un pasto nutriente diventa una sfida continua, un'aspirazione spesso lontana, soprattutto durante le festività natalizie.