Thesocialpost.it - Missile Houthi colpisce un asilo a Tel Aviv, 16 feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Nella notte, un attacco missilistico ha colpito Tel, ferendo lievemente 16 persone, tra cui una bambina di tre anni. Secondo l’esercito israeliano (Idf), il, identificato come un “Palestina 2” balistico ipersonico, è stato lanciato dai ribellidallo Yemen, che hanno rivendicato l’attacco in un comunicato, specificando di aver mirato a un “obiettivo militare” nella zona di Giaffa.Il cratere nell’e le evacuazioniL’impatto ha causato un cratere in unnel quartiere meridionale della città. Le finestre degli edifici circostanti sono andate in frantumi, costringendo i residenti ad abbandonare le loro abitazioni mentre la polizia metteva in sicurezza l’area. I servizi di emergenza israeliani sono stati allertati alle 3:48 ora locale e hanno soccorso i, nessuno dei quali in condizioni gravi.