Iltempo.it - Medioriente, l'attacco del Papa: "A Gaza bombardano i bambini"

Leggi su Iltempo.it

«Ieri il Patriarca Pizzaballa non l'hanno lasciato entrare a, come era stato invece promesso e ieri hanno bombardato i. Questa è crudeltà, voglio dirlo perchè tocca il cuore». Lo ha dettoFrancesco nell'udienza per gli auguri di Natale con la Curia Romana. Intanto venerdì scorso Amichai Chikli, ministro israeliano per gli Affari della Diaspora e la lotta all'antisemitismo, ha accusatoFrancesco di perpetuare una «calunna sanguinaria» contro Israele e di distorcere la storia. Lo riporta il Jersualem Post. Le critiche di Chikli - viene spiegato - si sono concentrate su due recenti azioni del Vaticano: i commenti delsecondo cui le accuse di genocidio a«dovrebbero essere attentamente indagate» e la rappresentazione della natività che ritrae Gesù avvolto in una kefiah.