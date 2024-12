Lanazione.it - Il “cimitero” dei locali: Sempre più chiusure. La movida empolese migra verso Montelupo

Empoli (Firenze), 20 dicembre 2024 – “In giro non c’è niente di che, in provicia la nebbia è la stessa dal 2003” cantavano i BNKR44, collettivo di Villanuova, sul palco di Sanremo. Il tema della provincia che non offre molte opzioni notturne, oltre ad essere colonna portante del movimentodi Scomodo, che ha provato ad ovviare al problema inaugurando l’evento “Restare”, è preponderante tra le generazioni dei “millennials”. Vedendo la lista dichiusi negli ultimi anni, viene da dar loro ragione: il Seven Eleven e il Mood diFiorentino, il Mind di Sovigliana, l’Effe Disco di Capraia, così cronologicamente ordinati, sono gli ultimi celebri membri del “” delle discoteche,che per un motivo o per un altro hanno chiuso, e dei quali non si è riusciti a trovare un’alternativa valida.