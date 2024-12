Ilgiorno.it - Il caso Ki Group. Santanchè indagata per la bancarotta

MILANOLa ministra del Turismo Daniela, l’ex compagno Canio Mazzaro con il fratello Michele, Antonino Schemoz, Filippo Rolando e Stefano Crespi sono indagati dalla procura di Milano per lafraudolenta di Kisrl, una delle società del gruppo del bio-food. L’indagine sulla Ki, di cui la ministra, che ha sempre sostenuto di avere avuto un ruolo marginale, è stata presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dal 30 aprile del 2019 al 31 dicembre del 2021, è in corso da più di un anno. Il tribunale fallimentare lo scorso gennaio ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società con un "passivo" di oltre 8,6 milioni di euro. Kisrl è stata la prima delle società del gruppo bio a finire in liquidazione giudiziale. L’ultima, invece, quotata in Borsa, è stata Bioera, dichiarata fallita lo scorso 4 dicembre.