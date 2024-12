Top-games.it - Guida alle armi di Assassin’s Creed Valhalla

all’uso degli archi da cacciatoriTre le tantissimeche ci sono nell’ultimodi Ubisoft, gli archi da caccia sono i più versatili di tutti.Lo so benissimo che voi preferite sgozzare, affondare, martellare e spaccare le membra altrui con leda contatto. Ma gli archi in(come in ogni altro), sono sempre utilissimi: per colpire in testa qualcuno che sta scappando o per cacciare gli animali, gli archi da cacciatore appunto, sono quelli che vi consiglio di usare.Ci sono tre tipologie di archi nel gioco e ogni tipo di arco lancia frecce che rispettano la sua ideologia. Hunter, Predator e Light. I Predator sono utili a lungo raggio e sono molto forti ma sono lenti da scoccare. Light, appunto sono leggere, quindi veloci da lanciare ma fanno poco danno.