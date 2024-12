Anteprima24.it - Fiction ‘Malinconico’, il sindaco di Torre Annunziata: “Pretendo delle scuse dalla Rai”

Tempo di lettura: 2 minuti“È inaccettabile che la città divenga sempre accostata al degrado e alla camorra. Ho scritto alla produzione di Raiper stigmatizzare l’accaduto e pretendere lemerita rispetto”. È quanto afferma, in una nota, ildella città vesuviana Corrado Cuccurullo. Tutto trae spunto, come spiegano dallo staff del primo cittadino, dal fatto che nel corso dell’ultima puntata della“Vincenzo Malinconico-avvocato d’insuccesso”, andata in onda lunedì scorso,“sia stata accostata alla droga e allo spaccio di sostante stupefacenti. Un accostamento grave che lede l’immagine di una città intera” spiegano dal Comune. Nel corso della puntata, riferiscono fonti della giunta,è stata menzionata come luogo dove Venere, uno dei personaggi della, si reca per acquistare droga.