Napolipiu.com - Danilo dice sì al Napoli: trattativa avviata con la Juve

Leggi su Napolipiu.com

sì alcon la">Repubblica svela: il difensore brasiliano apre al trasferimento in azzurro. Le due società al lavoro sulla formula dell’operazioneImportante novità per il mercato del. Secondo quanto rivelato da Repubblica,avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia azzurra già a gennaio. Il difensore brasiliano dellantus, che sta vivendo un momento difficile in bianconero, potrebbe essere il rinforzo richiesto da Antonio Conte per la seconda parte di stagione.Il quotidiano rivela che le due società sono già al lavoro per definire i dettagli dell’operazione. Tempistica e formula del trasferimento sono ancora da stabilire, ma la volontà del giocatore potrebbe accelerare la.Nel frattempo, Conte dovrà gestire al meglio le ultime due sfide del 2024 con l’organico attualmente a disposizione.