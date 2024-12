Pianetamilan.it - Calciomercato – Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Italia: la situazione

Leggi su Pianetamilan.it

, ex obiettivo di mercato del Milan,fare ritorno in Serie A già a gennaio, con la Juventus in pole position per assicurarsi il giovane attaccante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro dell’ex Bologna al Manchester United è incerto, poiché il giocatore non sembra essere una figura centrale nei piani dell’allenatore Ruben Amorim. Questoaprire la porta a un trasferimento, con i Red Devils chero anche prendere in considerazione l’ipotesi di un prestito. La Juventus ha già avviato i contatti con il Manchester United e si sta mostrando molto interessata a. Tuttavia, anche altri club stanno monitorando laro entrare nella corsa al giocatore. Le novità sono attese già nelle prossime settimane, con gennaio che si preannuncia cruciale per definire il destino del giovane attaccante.